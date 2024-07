"Rai, più pubblicità e meno canone". La proposta della Lega fa infuriare FI

Maggioranza senza pace. Stavolta lite sulla Rai, da sempre termometro della politica

Ennesima lite nella maggioranza di Centrodestra. Stavolta sulla Rai, vero termometro della politica da sempre. E una Rai senza canone e più pubblicità, come vuole la Lega, penalizerebbe Mediaset. E infatti Forza Italia si oppone alla proposta di Matteo Salvini e del Carroccio.



"Nel programma della Lega c'è da 30 anni l'abbassamento e l'abolizione del canone Rai. Ovviamente devi trovare delle altre fonti di finanziamento, quindi la pubblicità. Forza Italia è contraria? Parla di Mediaset, li capisco. A me interessa che tutti possano lavorare, però il servizio pubblico lo pagano tutti i cittadini italiani". Lo dice il vicepresidente del Consiglio e segretario federale della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Cortina d'Ampezzo in occasione dei sopralluoghi tecnici ai cantieri delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Il ministro alle Infrastrutture e trasporti aggiunge: "Nella scorsa legge di bilancio già abbiamo abbassato il canone, se riusciremo ulteriormente ad abbassarlo per molte famiglie anche quelle decine di euro possono essere qualcosa di significativo, aumentando gli introiti pubblicitari. Quindi il cittadino non spende e non paga niente ed è il privato che decide dove investire in pubblicità". Salvini conclude: "Non vedo dove sia il problema, ci sono dei paesi europei dove la televisione pubblica è a canone zero, onestamente non capisco la polemica".