Rai, Sangiuliano ministro. Ora tre nomi in corsa per il Tg1. Eccoli

Rai, rivoluzione con la nascita del governo Meloni



Gennaro Sangiuliano ministro della Cultura del governo Meloni. Che cosa accade adesso in Rai visto che l'attuale direttore del Tg2 era dato quasi per certo come nuovo direttore del Tg1?

Fonti qualificate spiegano ad Affaritaliani.it che per il telegiornale dell'ammiraglia Rai sono in corsa tre nomi, visto che sostanzialmente il Tg1 diventerà il telegiornale di riferimento un po' di Fratelli d'Italia e un po' della Lega.

In lizza ci sono Angela Mariella, attualmente a capo di Isoradio, Luciano Ghelfi, storico quirinalista con i piedi spesso a Pontida, e anche il popolarissimo volto tv Francesco Giorgino.

Per il Tg2, invece, che avrà un occhio di riguardo verso Forza Italia, in pole position c'è l'avvocato e giornalista ex deputato Andrea Ruggieri. Mario Orfeo, infine, dovrebbe essere confermato alla direzione del Tg3.