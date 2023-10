Rampelli, fuoco amico contro Meloni: "Il governo ha margini di miglioramento"

Giambruno? "Con i gossip abbiamo già distrutto un pezzo della credibilità dell' Italia negli anni scorsi. Faccio un appello ai media: abbiate la forza di fermarvi"

Per Fabio Rampelli, deputato di FdI e vicepresidente della Camera, il primo anno di governo merita "un voto alto, ma non la lode", e la maggioranza ha ancora "margini di miglioramento". Ciò di cui va più orgoglioso, come confessa alla Stampa, è "l'autorevolezza internazionale conquistata sul campo da Giorgia Meloni, che ha dimostrato di saper leggere il futuro non roseo dell'Europa e dell'Occidente e fare proposte pragmatiche per contrastarlo".



Diverse le crisi con cui il governo ha dovuto fare i conti. Rampelli cita il post-pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi energetica, l'alluvione in Romagna e l'attuale conflitto in Medio Oriente. "Senza queste tragedie - dice - avremmo il vento in poppa. Ma ce la faremo lo stesso". Sull'immigrazione, il deputato di FdI non vede un fallimento. "I risultati arriveranno perché gli obiettivi sono favorire l'immigrazione regolare - spiega -, stroncare quella illegale e i trafficanti di esseri umani, sostenere progetti paritetici con l'Africa per garantirne lo sviluppo e sottrarla allo sfruttamento del mostro globalista".



Riguardo al caso Striscia la notizia, Rampelli non si espone. "Non m'interessa indagare - afferma -, penso che i media debbano stare un passo indietro rispetto alla vita privata delle persone politicamente esposte. Sarebbe un segnale di civiltà. Con i gossip abbiamo già distrutto un pezzo della credibilità dell' Italia negli anni scorsi. Faccio un appello ai media: abbiate la forza di fermarvi".