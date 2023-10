Sondaggio, Meloni promossa dopo un anno di governo. Sei d'accordo? VOTA

Continua il boom della Lega, ora Salvini è all'11,2%





22 ottobre 2022, giuramento del governo Meloni dopo la vittoria alle elezioni politiche. E' trascorso esattamente un anno, che cosa pensano gli italiani dei primi dodici mesi della presidente del Consiglio? Secondo i risultati del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, il 60,1% degli italiani promuove la premier e leader di Fratelli d'Italia. Meloni bocciata dal 39,9% del campione delle persone intervistate.



Il governo Meloni ha fatto meglio in questo primo anno soprattutto in politica estera. Al secondo posto infrastrutture e mobilità. L'esecutivo di Centrodestra ha invece fatto peggio in particolare sul tema bollette/benzina/spesa alimentare. Male anche su stipendi e pensioni e sul dossier immigrazione.



Tra i partiti, l'aggiornamento delle intenzioni di voto, questa settimana vede Fratelli d'Italia stabile al 29,3% mentre la Lega sale ancora e raggiunge il massimo dopo il voto del 2022 all'11,2%. Sempre più debole il Pd al 19,3% mentre il Movimento 5 Stelle scivola al 16,4%.