Razzismo, Salvini: "Non si batte con inginocchiamenti a favore di telecamera"

"Razzismo e discriminazione si sconfiggono lavorando per l’integrazione, per il lavoro e l’inclusione a scuola, offrendo opportunità di vita e chiedendo il rispetto di leggi, regole e tradizioni, bloccando l’immigrazione clandestina di massa, no di certo con inginocchiamenti a favore di telecamera". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini commentando i risultati del sondaggio sulla sua pagina Instagram (più di 100.000 interventi, 30.000 voti e 8.000 commenti da parte degli utenti) secondo i quali il 77% degli utenti ritiene che non serva a nulla il gesto dei calciatori inginocchiati contro il razzismo, come è avvenuto anche durante la partita degli Europei Italia-Galles.