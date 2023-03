RdC addio, arriva Mia: il decreto integrale con tutte le novità. Esclusivo

Rdc diventa Mia: i dodici articoli in esclusiva. Anteprima di Affari



"È istituita, a decorrere dal 1° settembre 2023, la Misura per l’Inclusione Attiva, di seguito denominata «MIA», quale misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale.

2. La MIA è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzata all’affrancamento dalla condizione di povertà e all’effettivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro".

Recita così il primo articolo della Misura per l’inclusione attiva, la famigerata Mia, con la quale il governo intende sostituire dal primo settembre il reddito di cittadinanza. Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva la bozza del provvedimento alla quale sta lavorando l'esecutivo.

IL TESTO DELLA BOZZA DELLA MIA (pdf)

IL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA

Articolo 1

Misura per l ’ inclusione attiva