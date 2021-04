Recovery Fund, Draghi alla Camera: "In gioco la nostra credibilità". VIDEO

"Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha tre obiettivi principali", così il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha presentato alla Camera dei Deputati il Pnrr inviato a Bruxelles approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Ue. Un piano che ha "un orizzonte temporale ravvicinato" e che ha come primo obiettivo quello di riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica".

Con una prospettiva più di medio-lungo termine, il Piano "affronta alcune debolezze che affliggono la nostra economia e la nostra società da decenni", ha detto il premier, come i "perduranti divari territoriali, le disparità di genere, la debole crescita della produttività e il basso investimento in capitale umano e fisico".

Le risorse del Piano - assicura il premier - contribuiscono "a dare impulso a una compiuta transizione ecologica". Questo progetto per Draghi avrà successo se ci sarà l'aiuto da parte delle Regioni, dei Comuni e delle Province, perchè "gli enti territoriali sono determinanti per la riuscita del Piano".

Il governo del Piano, o" governance per qualcuno", dice sorridendo Draghi, "è strutturato su diversi livelli": l'attuazione delle iniziative e delle riforme, nonchè la gestione delle risorse finanziarie, "sono responsabilità dei Ministeri e delle autorità locali", chiamati a uno "straordinario impegno in termini di organizzazione, programmazione e gestione", ha sottolineato l'ex numero 1 della Bce.

Mentre per le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione e i contatti con la Commissione Europea sono affidati al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Infine, è prevista "una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con il compito tra l'altro di interloquire con le amministrazioni responsabili in caso di riscontrate criticita' nell'attuazione del Piano". Un nodo questo che ha diviso la maggioranza precedente che sosteneva il governo Conte 2.

Il piano in cifre invece prevede le "risorse fornite attraverso il Dispositivo di ripresa e resilienza della Ue", che sono pari a 191,5 miliardi più lo stanziamento del governo di ulteriori 30,6 miliardi per il finanziamento di un Piano nazionale complementare da affiancare al dispositivo europeo.

Questo piano complementare "finanzia progetti coerenti con le strategie del Pnrr, che tuttavia eccedevano il tetto di risorse ottenibili dal dispositivo europeo", ha aggiunto il premier. "Il Pnrr e il Piano complementare sono stati disegnati in modo integrato: anche i progetti del secondo avranno gli stessi strumenti attuativi".

Che cosa prevede il piano in concreto? Riforme e investimenti per risolvere tre nodi strutturali del nostro Paese: "Le disparità regionali tra il Mezzogiorno e il Centro Nord, le diseguaglianze di genere e i divari generazionali". "Il Piano - ha osservato - è articolato in progetti di investimento e riforme. L'accento sulle riforme è fondamentale. Queste non solo consentono di dare efficacia e rapida attuazione agli stessi investimenti, ma anche di superare le debolezze strutturali che hanno per lungo tempo rallentato la crescita e determinato livelli occupazionali insoddisfacenti, soprattutto per i giovani e le donne. Le riforme e gli investimenti sono corredati da obiettivi quantitativi e traguardi intermedi e sono organizzate in sei Missioni. I progetti di ciascuna missione mirano ad affrontare tre nodi strutturali del nostro Paese, che costituiscono obiettivi orizzontali dell'intero Piano. Si tratta di colmare le disparità regionali tra il Mezzogiorno e il Centro Nord, le diseguaglianze di genere e i divari generazionali".