Regionali, Italia Viva: più ombre che luci. Disastro Veneto e male in Liguria

C’era grande attesa dalle parti di Italia Viva per questo giro di elezioni regionali. Per il partito di Matteo Renzi infatti, è stato il battesimo alle urne. Il bilancio fornisce un dato con più ombre che luci perché in alcune zone d’Italia, come in Veneto, Italia Viva è quasi inesistente: il dato si attesta intorno allo 0.5%. in Liguria Italia Viva prende poco più del 2%. In Campania, dove Renzi appoggiava il presidente uscente Vincenzo De Luca, Italia Viva prende il 4.3%. In Puglia Renzi prende il suo secondo peggior risultato con Ivan Scalfarotto e un punteggio vicino all1%. Nelle Marche poco meglio: fra il 2.5 e il 3%. In Toscana vi è la migliore performance con il 4.5%. Lì l’ex premier ha imposto il proprio candidato e ha contribuito senz’altro alla vittoria del centrosinistra.