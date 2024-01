Regionali, la Lega stoppa FdI. "Avanti con gli uscenti, in Sardegna Solinas"

"Noi siamo per la continuità, vedremo se altri si prendono la responsabilità di rompere e cercare alternative"

"Noi facciamo tesoro delle parole di ieri di Giorgia Meloni nella sua ottima conferenza stampa. Il Centrodestra è un valore e l'unico modo per vincere è riconfermare i candidati che hanno governato bene per cinque anni. Tutti i partiti del Centrodestra sono stati rappresentati nelle giunte regionali e se ci fossero stati problemi li avrebbero sollevati, ma non lo hanno fatto".

Andrea Crippa, vice-segretario della Lega, interpellato da Affaritaliani.it, esce allo scoperto e replica così alla decisione di ieri di Fratelli d'Italia di ufficializzare la candidatura alle elezioni regionali in Sardegna di fine febbraio di Paolo Truzzo, sindaco di Cagliari di FdI, mollando così il presidente uscente della Lega Christian Solinas.



"Prima delle Europee - spiega Crippa - vanno al voto quattro regioni e la Lega è per riconfermare i presidenti uscenti: Solinas in Sardegna, Marsilio in Abruzzo, Bardi in Basilicata e Cirio in Piemonte. Se così non fosse anche per una sola regione, si riaprirebbero i giochi e il tavolo su tutte le altre regioni. Prima inizia la campagna elettorale e meglio è, l'obiettivo è vincere uniti. Non è una questione di partiti, due di questi quattro candidati sono di Forza Italia (Bardi in Basilicata e Cirio in Piemonte) e per noi si deve andare avanti con gli uscenti che hanno ben governato. Noi siamo per la continuità, vedremo se altri si prendono la responsabilità di rompere e cercare alternative. La Lega segue le parole di Meloni in conferenza stampa: l'unità del Centrodestra è un valore, abbiamo quattro presidenti uscenti che hanno amministrato bene e non c'è alcun motivo per cambiare nomi. Quindi per noi il candidato in Sardegna resta Solinas", conclude Crippa.