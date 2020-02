Regionali, Salvini boccia Fitto-Caldoro: "No a gente lì da 20 anni"

Matteo Salvini nega frizioni all'interno del Centrodestra ma di fatto boccia (pur senza nominarli) Raffaele Fitto in Puglia e Stefano Caldoro in Campania quando invoca "nomi nuovi" e un metodo diverso per la scelta dei candidati della coalizione alle prossime Regionali e Amministrative. Segliamo "nomi nuovi, non si può scegliere qualcuno che è lì da 20 anni", suggerisce, intervistato da 'Radio Radio'. Persone che "non abbiano tessere di partito, indicati magari da FI e FdI", aggiunge indicando quindi profili che appaiono lontani dai due candidati scelti dagli alleati per Puglia e Campania, ovvero Raffaele Fitto e Stefano Caldoro. "Basta con il dire 'qui in Puglia mettiamo uno noi, li' voi'. Dico piuttosto sediamoci tutti intorno al tavolo e decidiamo insieme", conclude.

Regionali: Molteni, bello se centrodestra si rinnovasse - “Sarebbe bello che il centrodestra sapesse rinnovarsi, scegliendo candidati nuovi, freschi, condivisi, vincenti. Come Lega non pretendiamo nulla, ma gli Italiani ci chiedono di guardare al futuro, non al passato” così Nicola Molteni, responsabile della Lega per la Campania dopo le dichiarazioni sulle regionali di Fdi.

D’Eramo (Lega): "In Puglia non dobbiamo solo cambiare Governatore ma dobbiamo cambiare la storia! Chiediamo agli alleati un passo verso il futuro” - "Matteo Salvini tornerà in Puglia mercoledì 19 febbraio e questa volta sarà a Lecce per la precisione a Squinzano, comune come tutti quelli del Salento dove la Xylella e l’incapacità della Giunta Emiliano hanno distrutto l’economia locale legata alla olivicoltura.Matteo Salvini incontrerà gli agricoltori salentini, i militanti e migliaia di cittadini in una grande manifestazione pubblica all’interno di un capannone di oltre 1500 mq della Cooperativa Squinzanese Oleificio Sociale composta da 250 soci, che solo 7 anni fa produceva oltre 80 mila quintali d’olio poi progressivamente ridotti, fino ad arrivare a non produrre nulla quest’anno.Gli errori e i fallimenti di Emiliano nel gestire la Xylella hanno distrutto questa terra che oggi merita con ogni urgenza, immediatamente, un’altra via, una nuova opportunità di lavoro e non chiacchiere e burocrazia come purtroppo ancora in questi giorni evidente in un triste e inutile rimpallo di responsabilità tra Puglia, UE e Governo.Con Matteo Salvini vogliamo proporre e offrire alla Puglia un nuovo e forte modello di rinnovamento nella gestione della Regione, un modello fondato sulla chiarezza, concretezza e assunzione totale di responsabilità: basta allo scarica barile che da 50 anni uccide la Puglia e il Sud con la storia che la colpa è sempre degli altri! In Puglia non dobbiamo solo cambiare Governatore ma dobbiamo cambiare la storia! La Lega con i propri alleati intende cancellare una volta per tutte il sistema delle clientele: la Puglia deve essere governata per tutti e non per i pochi pugliesi legati al ceto politico. Questa sarà la nostra rivoluzione e chiediamo agli alleati del centrodestra di fare con noi un passo avanti verso il futuro, imparando dagli errori del passato e rispettando il giudizio degli elettori pugliesi, scegliendo squadra e programmi innovativi". Lo dichiara il Segretario Regionale della Lega Puglia Luigi D’Eramo.

Regionali: FdI, Salvini non metta a rischio unita' c.destra - "Quando Salvini ha scelto Lucia Borgonzoni come candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, senza accettare alcuna discussione di merito, ha sostenuto che quella candidatura toccasse alla Lega e che decidere spettasse a lui. E' curioso che adesso metta a rischio l'unita' del centrodestra pretendendo di indicare i candidati di Fratelli d'Italia e Forza Italia". Il monito FdI e' affidato al capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Se in Toscana la Lega decidera', come da accordi sottoscritti, di esprimere un candidato con tessera di partito, noi lo sosterremo lealmente come abbiamo sempre fatto. Se invece avere la tessera della Lega e', da ora, una discriminante per Salvini, certo - avverte - non lo e' per noi di Fratelli d'Italia". "L'adesione a un movimento politico e la militanza civile sono titoli di merito che rendono candidabili almeno quanto chi decide di non averne", chiarisce Lollobrigida.