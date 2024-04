Reguzzoni: "Lega in Europa ininfluente. Noi con Tajani e il Ppe per contare"

"Il posizionamento della Lega in Europa, ovvero quello di restare sempre all'opposizione con i suoi alleati in Identità e Democrazia, rende il partito di Salvini ininfluente e incapace di dare risposte ai cittadini"

"Come Repubblicani, associazione di cui io sono presidente, abbiamo aderito all'appello lanciato da Antonio Tajani. Sarò candidato come indipendente nelle liste di Forza Italia alle elezioni europee nella circoscrizione Nord-Ovest". Lo afferma ad Affaritaliani.it Marco Reguzzoni, presidente dell'associazione I Repubblicani ed ex capogruppo della Lega Nord alla Camera all'epoca di Umberto Bossi segretario. Perché Forza Italia? "Il Partito Popolare Europeo è da sempre il nostro punto di riferimento, da quando abbiamo fondato l'associazione e abbiamo anche partecipato al congresso di Bucarest del Ppe. Visto che l'8-9 giugno si voterà con il sistema proporzionale, il Ppe, che sarà nuovamente il primo gruppo all'Europarlamento, sarà centrale per il governo dell'Unione europea".

Dodici anni fa era capogruppo della Lega Nord a Montecitorio, che cosa è cambiato in questo lasso di tempo? "E' cambiata la Lega, no io. Semplice. Io sono sempre stato un liberale e un federalista. La Lega oggi ha preso un'altra strada e l'ho detto chiaramente a Matteo Salvini. Basta leggere quello che c'è scritto nel libro del generale Roberto Vannacci, 'Il mondo al contrario', e si capisce perfettamente che non è né liberale né federalista. Il mio libro, 'Vento di cambiamento', è esattamente l'opposto di ciò che sostiene Vannacci. Bisogna andare avanti e non tornare indietro. E la critica la faccio da liberale e da federalista, non da sinistra". Infine Reguzzoni spiega che "il posizionamento della Lega in Europa, ovvero quello di restare sempre all'opposizione con i suoi alleati in Identità e Democrazia, rende il partito di Salvini ininfluente e incapace di dare risposte ai cittadini".