Renzi dà subito l'ok alle larghe intese."Colle saggio, agiremo di conseguenza"

Matteo Renzi non aspettava altro. Fatto fuori politicamente Giuseppe Conte, accantonate (sembra) le elezioni (viste le parole del Presidente Mattarella, il leader di Italia Viva gongola per la convocazione di Mario Draghi da parte di Sergio Mattarella per dar vita a un governo di alto profilo. Pochi minuti dopo le parole del Capo dello Stato arriva il commento del leader di Iv: "Abbiamo ascoltato le sagge parole del Presidente della Repubblica Mattarella: ancora una volta ci riconosciamo nella Sua guida. E agiremo di conseguenza". Sembra davvero tutto studiato a tavolino.