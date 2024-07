Renzi fa festa in India, al matrimonio dell'erede più ricco dell'Asia. FOTO

Renzi e la moglie Agnese sono stati invitati a Mumbai per il matrimonio del multimiliardario Anant Ambani

Anche Matteo Renzi e la moglie Agnese sono volati a Mumbai per partecipare al matrimonio tra Anant Ambani, erede dell'uomo più ricco di tutta l'Asia e presidente di Reliance Industries Mukesh, e Radhika Merchant, figlia dei magnati farmaceutici Viren e Shaila Merchant. Oltre a Renzi sono stati invitati anche gli ex premier britannici Boris Johnson e Tony Blair oltre a star come le sorelle Kim e Khloe Kardashian, John Cena e Luis Fonsi.

La cerimonia è iniziata venerdì e si concluderà questo lunedì. Prima delle nozze la coppia multimilardaria aveva trascorso un weekend da sogno a Portofino. Si stima che in totale l'evento sia costato circa 132 milioni di dollari. Solo Rihanna e Justin Bibier per le loro esibizioni sarebbero stati pagati 7 e 10 milioni di dollari. Renzi per i festeggiamenti ha indossato il tipico sherwani e ha avuto tempo anche di fare un breve giro turistico visitando la casa museo di Gandhi.

Anant Ambani è il figlio più giovane del 66enne Mukesh Ambani, ovvero il decimo uomo più ricco al mondo con un patrimonio netto di 115 miliardi di dollari secondo Forbes e alleato del primo ministro Narendra Modi.

"Il Governo dovrebbe mandare una volta al mese una missione in India (come facemmo noi, otto anni fa, con Ivan Scalfarotto per la Cina) - ha scritto Renzi nella sua e-news di ritorno da Mumbai - e che anche Confindustria, le Regioni più forti e le associazioni di categoria dovrebbero fare di più. Dire India significa richiamare tradizioni ma oggi dire India significa soprattutto costruire un futuro. Facciamolo adesso, non aspettiamo che sia troppo tardi".