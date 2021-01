Renzi fa tutto da solo? De Benedetti era il suo grande suggeritore...

A qualche mese di distanza dalla caduta del governo Renzi, avevamo appreso che il suo grande suggeritore e guida era stato Carlo De Benedetti (per dichiarazione dello stesso De Benedetti, mai contestata nè smentita). La domanda, oggi, è: Renzi ha fatto/sta facendo proprio tutto da solo? Cui prodest? Com'è che, una volta tanti, i cosiddetti "poteri forti" non vengono neanche citati? Forse davvero non ci sono più poteri forti? Mah! Altro interrogativo: se uno è davvero disinteressato alle poltrone, com'è che corre fino in Trentino a cercare i voti altoatesini? Doppio mah!