Renzi, flop sul referendum contro il RdC. Anche Profumo con lui da Bin Salman

"Nemmeno 5mila firme". Questo il risultato del referendum sul reddito di cittadinanza che aveva prefigurato Matteo Renzi nei mesi scorsi. Lo scrive il Fatto Quotidiano, che sottolinea: "E' la stagione del ritorno di fiamma della democrazia partecipativa: i quesiti su eutanasia e cannabis promossi dai Radicali hanno avuto una risposta impressionante, superando di slancio, in poche settimane, la soglia delle 500mila sottoscrizioni (quello sul fine vita è andato oltre il milione). Anche il referendum della Lega sulla Giustizia ha raggiunto il mezzo milione di firme necessario per sostenere i sei quesiti, mentre a quello per abolire la caccia ne mancano solo 25mila per raggiungere l’obiettivo. L’unico partito che non è riuscito a mobilitare nemmeno una piccola parte dei suoi elettori è Italia Viva". Renzi aveva lanciato una petizione simbolica sul sito di Italia Viva quest ’estate, ma secondo il Fatto la petizione è stata firmata da 4.929 persone, meno della metà dell’obiettivo minimo fissato nella pagina di presentazione dell'iniziativa.

Profumo con Renzi da Bin Salman?

Sempre il Fatto, scrive che nei prossimi giorni anche Alessandro Profumo, ad di Leonardo, dovrebbe intervenire al nuovo evento del FII Institute, la fondazione controllata da un fondo sovrano e nel cui board of trustees siede Matteo Renzi. "L’evento è previsto dal 25 al 27 ottobre, ma l’agenda degli incontri non è ancora definitiva", spiega il Fatto Quotidiano, che aggiunge: "Il FII Institute dà però per certa la presenza di Profumo, tanto da inserire il suo nome accanto a quello di Renzi e di decine di manager, ex politici e imprenditori. La posizione del Ceo di Leonardo, va da sé, è molto diversa da quella dell’ex presidente del Consiglio: Renzi percepisce infatti un compenso annuo dalla fondazione che può arrivare fino a 80 mila dollari, mentre a Riyad Profumo sarà soltanto ospite".