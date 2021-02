Riaperture? Forza Italia prudente: "Solo se c'è l'ok degli scienziati"

"Oggi sono soddisfatto per l'annuncio del governo di prorogare il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Ci impegneremo affinché il rinvio del pagamento delle cartelle sia fino alla fine dell'anno", spiega ad Affaritaliani.it il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. "E' stata una battaglia di Forza Italia ed è una vittoria di Forza Italia. La nostra presenza al governo si vede. Ora avanti con la riduzione dell tasse, aiutiamo famiglie e imprese in difficoltà e combattiamo il Covid sia sul fronte sanitario sia su quello economico".



Quanto al prossimo Dpcm, Tajani osserva: "Prima di tutto bisogna evitare il lockdown totale e per fare questo si può e si deve riaprire solo con il consenso degli esperti. Finché c'è la pandemia bisogna essere prudenti e non sottovalutare i rischi. Ascoltiamo gli scienziati e se c'è il loro ok riapriamo. Sarebbe stato giusto, però riaprire prima palestre, piscine e centri sportivi perché così avremmo permesso ai nostri giovani di fare sport in sicurezza anziché ritrovarsi la sera fuori da bar e pub creando assembramenti. E' stato un errore non riaprire palestre, piscine e centri sportivi, spero che ora si rimedi".



E infine, visto il nuovo clima politico Silvio Berlusconi potrebbe essere il nuovo presidente della Repubblica nel 2022? "E' prematuro parlare in questo momento del prossimo presidente della Repubblica, per rispetto di Sergio Mattarella. Detto ciò, certamente Berlusconi sarebbe un eccellente Capo dello Stato".