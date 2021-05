Riaperture, mozione del Cdx (testo integrale). Il Pd: "Propaganda"

Riaprire ciò che ancora è chiuso, stop coprifuoco alle 22, serrande alzate nei centri commerciali anche nel fine settimana, via libera alle cerimonie, impianti sportivi attivi a partire dagli stadi. Sono solo alcune delle richieste contenute in una mozione presentata al Senato da Lega, Forza Italia, Udc, NcI e Cambiamo. L'obiettivo è quello di imprimere un'accelerata alla riapertura in sicurezza di tutte le attività e alla conseguente ripresa economica del Paese si sostiene in una nota firmata "centrodestra di governo" (Lega, Forza Italia, Udc e Cambiamo!).

IL TESTO INTEGRALE DELLA MOZIONE DI CENTRODESTRA

IL PD: INUTILE PROPAGANDA - "La mozione del Centrodestra di governo su riaperture e coprifuoco è inutile perché, come da accordi, il 15 maggio, sulla base dei dati, si rivedranno le misure e quindi quando si discuterà in Aula sarà già ampliato il coprifuoco e saranno già riaperti i centri commerciali come già proposto anche dal Pd. Quella del Centrodestra di governo è solo propaganda". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vice-capogruppo del Partito Democratico al Senato Franco Mirabelli.