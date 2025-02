Ricci del Pd: "Un marchigiano alla porta". Si fa invitare nelle case per rilanciare i dem, ma...

Ricci del Pd e quello strano piano per rilanciare i dem nelle Marche

L'iniziativa lanciata dall'ex sindaco di Pesaro e ora europarlamentare del Pd, Matteo Ricci, fa discutere. La sua idea per rilanciare i dem è quella di farsi invitare a cena dalle famiglie, il progetto politico si chiama "Un marchigiano alla porta", Ricci andrà a casa delle famiglie che decideranno di ospitarlo "per ascoltare cosa hanno da dire, in maniera molto informale, per discutere insieme delle sfide europee, delle opportunità e dei problemi delle Marche. Queste cene - spiega Ricci con un video sui social - saranno l'occasione per affrontare insieme le istanze del territorio, con uno sguardo rivolto all'Europa.

"Negli ultimi tempi - sostiene Ricci - le cose non vanno bene, però i marchigiani sono un popolo tosto. Grazie al proprio genio, hanno portato la bellezza nel mondo. Pensiamo a Leopardi, a Raffaello, a Rossini. I marchigiani sono anche un popolo di lavoratori, di artigiani - ricorda l'europarlamentare del Pd - che hanno creato scarpe, mobilio da cucina, tecnologia esportata ovunque. Siamo una comunità forte, forgiata nella saldatura tra la cultura del fare e la cultura della solidarietà. Però abbiamo tanti problemi e tante incognite davanti a noi. Ed è di questo che voglio parlare con voi. Io porterò un buon vino marchigiano, - conclude Ricci - sarà una cena condivisa in diretta social, ci sarà una Tv locale. E, oltre al bere, speriamo di portare anche un po' di speranza".