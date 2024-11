Ricetta online, "chi non ha telefono o mail comunicherà il codice fiscale per ottenere il farmaco prescritto"

Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato spiega ad Affaritaliani.it come funzionerà dal prossimo anno la ricetta online (WhatsApp o via mail) per tutti i farmaci e risponde ai dubbi sollevati da alcuni sulle difficoltà che questa innovazione potrebbe portare per le persone anziane



"La prescrizione è online e fruibile. L’anziano o il cittadino che non ha con sé il telefono o la possibilità di inoltrare la mail del medico può rivolgersi in farmacia, comunicare il codice fiscale per ottenere il farmaco prescritto. Di fatto, il farmacista, accedendo al FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) del cittadino, potrà dispensare sia i farmaci mutuabili, come già avviene ora, sia i farmaci a pagamento". Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato spiega ad Affaritaliani.it come funzionerà dal prossimo anno la ricetta online (WhatsApp o via mail) per tutti i farmaci e risponde ai dubbi sollevati da alcuni sulle difficoltà che questa innovazione potrebbe portare per le persone anziane.



"Questo consentirà al cittadino di acquistare un farmaco anche nel caso in cui il suo medico di base sia in un’altra regione e di verificare l’appropriatezza prescrittiva ed eventuali possibili interazioni con i farmaci precedentemente prescritti. Il nuovo sistema garantisce ulteriormente il cittadino che può avere smarrito il cartaceo e può recuperare la prescrizione in tutta Italia", conclude Gemmato.



