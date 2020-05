"Rientro di capitali vincolato ai Bot. Usiamo la proposta del pm Greco"

"L'articolo di Affaritaliani.it è un contributo molto utile per riaprire il dibattito sulla proposta di Francesco Greco e Maurizio Leo". Il senatore Gianbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di Fratelli d'Italia, commenta con Affaritaliani.it la proposta avanzata su Affari da Silvio Ceci e Francesco Fabbiani 'Sanatoria fiscale per contanti e lingotti d'oro per il rientro capitali legali'.

"Esiste una storica proposta del procuratore di Milano Francesco Greco sull'emersione del contante non dichiarato e sul rientro della ricchezza non dichiarata dall'estero. Sulla base di questa proposta, fatta da una persona inattaccabile sotto il profilo della serietà nella lotta contro le pratiche illecite, avevamo già elaborato nel programma elettorale per le elezioni politiche del 2018 una proposta insieme a Maurizio Leo, ex parlamentare ora vicino a FdI e uno dei più grandi fiscalisti italiani, che partiva proprio dal lavoro del procuratore Greco".

Fazzolari spiega: "Esiste una enorme ricchezza non dichiarata, molta in contante e molta all'estero, anche in lingotti, come ben spiegato su Affaritaliani.it. Lo Stato deve trovare il sistema per fare in modo che il rientro del capitale sia interessante, ma vincolandolo all'utilità per lo Stato stesso. Non è infatti giusto che venga soltanto premiata una ricchezza non dichiarata. All'epoca della proposta Greco-Leo l'idea era quella di vincolare il denaro che rientra o a titoli di Stato o a strumenti di altro genere che vadano a sostenere le piccole e medie imprese".

E veniamo a oggi. "In questa fase storica del tutto eccezionale - afferma l'esponente di Fratelli d'Italia - occorre riprendere la proposta Greco-Leo collegandola ai bond patriottici, quelli di Giulio Tremonti, ovvero titoli di Stato a lunghissima scadenza, ad esempio 50 anni. Tutto ciò è estremamente interessante perché porterebbe a una chiarissima utilità per lo Stato con una misura vincolata a titoli di Stato a lunghissima scadenza che fa rientrare la ricchezza in Italia", conclude Fazzolari.