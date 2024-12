Giustizia, Forza Italia: "Accelerare il più possibile con la riforma. Assoluzione in primo grado? L'accusa non potrà fare appello"

Nevi (Forza Italia) ad Affaritaliani.it: "Sarebbe giusto rendere effettiva la responsabilità civile dei magistrati"



"Assolutamente sì, certo che siamo d'accordo". Con queste parole Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato da Antonio Tajani condivida la richiesta del vicepremier Matteo Salvini e della Lega di accelerare sulla riforma della giustizia dopo l'assoluzione dello stesso ministro Salvini a Palermo nel processo Open Arms.



"Da sempre diciamo che è urgente arrivare a garantire un equilibrio tra accusa e difesa, il giudice deve essere veramente terzo. Poi bisogna scardinare il sistema delle correnti politicizzate della Magistratura e arrivare a fare in modo che i processi siano più rapidi e più equi". Nevi poi aggiunge: "Nel pacchetto di riforma c'è anche la nostra storica proposta che in caso di assoluzione in primo grado l'accusa non possa fare ricorso in appello".



"Così come va oggi - sottolinea il portavoce nazionale di Forza Italia - l'organizzazione della giustizia prevede uno squilibrio tra quella inquirente e quella giudicante visto che sono in una sorta di unica famiglia o comunque molto vicine, rispetto alla difesa che non gode degli stessi rapporti che la Magistratura inquirente ha con quella giudicante. Dividere quindi la Magistratura inquirente e quella giudicante è fondamentale e prioritario. La Magistratura giudicante deve stare sopra le parti ed essere equidistante da accusa e difesa. Bisogna tornare ad applicare quei principi che valgono in tutto il mondo occidentale".



"Chiediamo dunque di accelerare il più possibile con la riforma. Poi i tempi della politica sono dettati da urgenze e contingenze. Ci sono anche tanti decreti del governo da convertire in legge che frenano l'attività parlamentare e quindi fissare dei tempi ben precisi è difficile. Ma sicuramente c'è il clima giusto per accelerare sulla riforma della giustizia che è assolutamente necessaria alla luce di anni e anni di fatti che sono accaduti. Infine per noi di Forza Italia, anche se sappiamo essere un tema delicato, c'è anche la questione che sarebbe giusto rendere effettiva la responsabilità civile dei magistrati e della valutazione del lavoro del magistrato che oggi non tiene conto dei meriti e degli errori, ma si conclude per tutti, bravi o meno bravi, con esito positivo", conclude Nevi.



