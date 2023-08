Riforme, Casellati: "Il testo in uno dei prossimi Cdm". Intervista

La ministra delle Riforme ad Affaritaliani.it

"Ieri Giorgia Meloni, parlando di riforme, ha annunciato che il provvedimento di riforma costituzionale è pronto. L'ho messo a terra dopo un lungo periodo di ascolto con i partiti, i costituzionalisti, le categorie economiche e i sindacati. Ha ancora bisogno di qualche piccolo aggiustamento e poi presenterò il testo in Consiglio dei ministri". Lo afferma ad Affaritaliani.it Maria Elisabetta Alberti Casellati sul testo di riforma della Costituzione. "Andrà certamente in uno dei prossimi Cdm, anche se al momento non so dire esattamente quando. Preferisco andare cauta con i tempi e pesare il contenuto piuttosto che accelerare”.



"Il testo dopo l'approvazione del Cdm sarà trasmesso al Parlamento. Sarà un modello di premierato “all’italiana” - spiega Casellati - e mi auguro che si possa trovare con le altre forze politiche un punto di caduta e quindi un largo consenso in Commissione così come in Aula .Sono fiduciosa sulla collaborazione di tutti i partiti", conclude la ministra per le Riforme.