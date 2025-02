Rizzo-Vannacci, l'incontro che non ti aspetti: al via l'alleanza rossobruna?

Rizzo incontra Vannacci a Torino "nuove sintesi politiche. Non più destra e sinistra, ma globalisti per la guerra e sovranisti contro la guerra e l'UE"

"Un vero tema di giustizia sociale è la sicurezza, dimenticata dalla sinistra. Lo hanno dimostrato anche le elezioni tedesche. Oggi la vera distinzione non è più tra destra e sinistra. Ma tra globalisti guerrafondai che governano insieme, come SPD e CDU in Germania e chi lavora per la pace e i popoli, contro l'UE e la guerra”.

Sembra indicare nuove convergenze politiche Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, protagonista, con Roberto Vannacci, mercoledì 26 febbraio, a partire dalle ore 18 al Pacific Hotel Fortino (Strada del Fortino 36) a Torino, ad un evento organizzato dal Siulp (Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia).