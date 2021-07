Roma '21, Michetti in testa e Gualtieri al 2° turno

La strada sembra essere una sola. Le prossime elezioni comunali di Roma che si terranno a ottobre pare che stiano andando verso una direzione ben precisa, ovvero verso la prevalenza di Enrico Michetti, candidato di Centrodestra. L’avvocato romano appare in testa con il 38%. A sostenerlo è un sondaggio di Termometro Politico, realizzato nel periodo tra il 24 giugno e il 1 luglio. Comunque, data la distanza di tempo dalle elezioni, naturalmente questo dato ha un notevole margine di errore in questo momento. Il margine di incertezza è considerevole, a maggiore ragione visto che i candidati che possono giungere al ballottaggio sono quattro.

Per quanto riguarda i dati dei ballottaggi, il margine potrebbe essere ancora più ampio in quanto molti sceglieranno se e chi andare a votare negli ultimi giorni, soprattutto tra quelli che voteranno candidati che poi non arriveranno al ballottaggio. Una forte astensione selettiva tra primo e secondo turno potrebbe stravolgere le previsioni, e questo dipenderà da troppi fattori che al momento rimangono imprevedibili. Al secondo posto, e quindi apparentemente destinato a sfidare al secondo turno Michetti, troviamo invece l’ex ministro Gualtieri, per il Centrosinistra, al 25%. Seguono la sindaca uscente, Virginia Raggi, al 20%, e Carlo Calenda, al 12%.

Nello specifico, al ballottaggio tra Michetti e Gualtieri appare in vantaggio il primo, a quota 54,3% contro un 45,7%. Il margine piuttosto ampio è tale perché a oggi gli elettori di Virginia Raggi sembrano volersi astenere in massa al secondo turno. Contro un 21% che sceglierebbe Gualtieri e un 3% che preferirebbe Michetti. Al contrario, tra i “calendiani”, quasi metà si sposterebbe sull’ex ministro e un terzo sul candidato di centrodestra. Termometro Politico, inoltre, ha voluto sondare il possibile vincitore in caso siano altri a sfidarsi al secondo turno. Se fossero, per esempio, Raggi e Michetti, il candidato del Centrodestra vincerebbe di ben il 61,3%, questo a causa del fatto che metà degli elettori di Gualtieri si asterrebbe e la sindaca intercetterebbe solo il 39% di loro. Mentre Michetti prenderebbe il 56% dei voti di chi ha scelto Calenda.