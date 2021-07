Roma, Raggi non ha più la maggioranza. Lasciano quattro consiglieri del M5S

I quattro ribelli M5s lasciano il Movimento. La rottura definitiva e' stata comunicata in apertura di lavori in aula Giulio Cesare. Si dimettono cosi': Donatella Iorio, Marco Terranova, Enrico Stefa'no ed Angelo Sturni. Alessandra Agnello, anche lei nella frangia originaria dei 5 distanti dalle politiche della sindaca Raggi, rimane invece nel Movimento 5 stelle. La sindaca di Roma Virginia Raggi perde definitivamente la maggioranza in Campidoglio. L'aula e' al momento sospesa ed e' stata convocata la capigruppo. I 4 ex M5s hanno formalizzato la nascita di un nuovo gruppo.

Campidoglio: Fd'I-Con Giorgia, Raggi senza maggioranza, opposizioni sottoscrivano mozione sfiducia - "Con la creazione di un nuovo gruppo di ben quattro consiglieri fuoriusciti dai 5 Stelle non vi e' piu' la minima possibilita' per la Raggi di avere i numeri in Consiglio". E' quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e i consiglieri comunali Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista "Con Giorgia". "Nel frattempo la citta' e' invasa dai rifiuti e le municipalizzate in crisi con manifestazioni dei lavoratori a rischio stipendio. Cos'altro aspetta la Raggi a dimettersi? Noi ribadiamo che la mozione di sfiducia e' pronta - concludono - e chiediamo agli altri gruppi di opposizione di esprimere la propria disponibilita' a sottoscriverla e votarla".

ROMA. LEGA: M5S PERDE PEZZI, RAGGI SI DIMETTA O PRESENTERMO SFIDUCIA - "Con l'ufficializzazione dell'uscita di altri 4 consiglieri dal M5S, si certifica il fallimento di Virginia Raggi. Per dignità prenda atto della situazione e rassegni le dimissioni. In caso contrario, con gli altri gruppi di opposizione, provvederemo a presentare un'urgente mozione di sfiducia. Non si può lasciare la città in agonia, solo per brama di potere". Così in un comunicato Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Davide Bordoni, consigliere Lega e segretario d'Aula.