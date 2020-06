Ruocco (M5S): "Mes attraente? No. Strumento vecchio e insufficiente"

"Se l'Italia debba o meno attivare il Mes è una domanda da un milione di dollari", afferma ad Affaritaliani.it la deputata del Movimento 5 Stelle Carla Ruocco, presidente della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario. "Innanzitutto stiamo parlando di una cifra che, rispetto all'entità del danno causato dalla pandemia, non risolve il problema. Si tratta di una trentina di miliardi di euro che certo non risolvono i tanti nodi aperti. Poi - spiega la parlamentare del M5S - vanno valutate con grande attenzione le condizioni del Mes. Al momento è un sistema che risale a un'era geologica fa, al periodo precedente al Covid e comunque a molti anni fa. Il Mes non si configura come qualcosa di moderno, pensando soprattutto alla condivisione dei rischi che hanno strumenti come i recovery bond e a piani che prevedono un sostegno diverso dell'Europa con la solidarietà tra uno Stato e l'altro". Commentando poi le affermazioni del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che ha definito il Mes 'attraente', Ruocco dichiara: "A mio avviso è poco attraente. Vanno analizzate tutte le condizioni e credo che il ministro, affermando che si tratta di uno strumento attraente, si riferisse a condizioni diverse rispetto a quelle classiche e note del Mes".



Per quanto riguarda il dibattito interno al Movimento 5 Stelle, alla domanda se a questo punto si vada verso un direttorio, Ruocco risponde: "In questo momento serve sapere quando riaprono le scuole e se e come manderemo i figli in classe settembre. Non mi fa piacere sentir parlare di problemi avulsi dalla nostra vita quotidiana. Qualunque sia la soluzione verso cui si vuole andare, ciò che serve è uno strumento per dare risponde ai cittadini. E la scuola è una di queste, visto che se un genitore passa davanti a un istituto trova un catenaccio arrugginito che chiude il cancello. Dobbiamo creare una cerniera tra la realtà e gli obiettivi da raggiungere. Ci si deve impegnare per dare risposte alle domande e alle richieste della gente", conclude la deputata pentastellata.



LE PAROLE DEL MINISTRO GUALTIERI: "Mes attraente, decisione a negoziati conclusi" - L'opportunita' offerta dai tassi molti bassi dei prestiti europei - fra cui il Mes - "e' attraente ed e' chiaro che il governo valutera' con grande attenzione tutti questi strumenti. E non appena il negoziato si sara' concluso e quindi ci sara' un quadro completo, prendera' le decisioni piu' appropriate su questi strumenti". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, rispondendo alla domanda se il governo intenda attivare la linea di credito per l'emergenza sanitaria predisposta dal fondo di salvataggio europeo.