Salta Conte? Scatta il toto-premier. Occhio a Sassoli (la carta nascosta)

In queste stenta a decollare il Conte ter e i partiti della maggioranza uscente pensano già ad altre possibili soluzioni. Parte quindi il totopremier. Ma quali sono i nomi dei papabili presidenti di un nuovo governo?

Partiamo dalla forza politica che detiene la maggioranza relativa in Parlamento, il Movimento 5 Stelle. A circolare sono perlopiù tre nomi. Il primo è quello del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che però ha prontamente smentito. Poi ci sono l'attuale titolare dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il presidente della Camera Roberto Fico. Due, questi ultimi, che a Pd e Italia Viva piacerebbero perché hanno un baricentro spostato sensibilmente più a sinistra. Nelle ultime ore, però, c'è una new entry: si inizia a fare infatti anche il nome del capo politico reggente Vito Crimi.Quotazioni basse per lui, ma ha un profilo basso e va d’accordo con i dem.

In casa Pd in pole position troviamo il vicesegretario Andrea Orlando, uno dei big a non sedere nel governo Conte bis. Subito dietro il capodelegazione Dario Franceschini e l'attuale ministro della Difesa Lorenzo Guerini, appartenente alla corrente di Base Riformista. Il punto debole di quest’ultimo però sembra essere il gradimento di Renzi: al senatore di Rignano non piacerebbe molto.

Attenzione però, perché se ci si spinge fino a Bruxelles la lista si amplia. Il primo è l'ex premier e attuale commissario UE Paolo Gentiloni, che potrebbe lasciare l’incarico per fare il Presidente del Consiglio, invertendo i ruoli con Conte al quale andrebbe l'incarico ricoperto al momento dal primo.

E ancora, molto attivo tra i 5 stelle c’è anche il vice presidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo. E infine c'è la carta nascosta: quella di David Sassoli. Il suo mandato scade tra un anno, l'incastro sarebbe quindi quasi perfetto.