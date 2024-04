Salviamo la sanità, non le armi. Basta tagli europei, la petizione di Castelli e De Luca

Sanità, basta tagli europei. La petizione di Laura Castelli e Cateno De Luca

“Invece di imporre le spese green e quelle per la difesa, considerandole spese di serie A che non fanno crescere il nostro Paese, imponiamoci perché sia la sanità a esser finanziata fuori dagli stupidi vincoli di bilancio che l’Europa ci impone.

La sanità va sostenuta fino a quando non sarà raggiunto lo stesso livello di spesa e quindi di servizio che altri Paesi Europei danno alla propria gente. Siamo sotto la media europea della spesa sanitaria: nel 2023 l’Italia ha speso solo il 6,6% del PIL in sanità, mentre altri Paesi come la Francia e la Germania hanno superato il 10%.

Per questo finanziare la sanità fuori dai vincoli europei è l’unica soluzione per avere una sanità decente che possa metterci meno di due anni per programmare un esame clinico urgente”, affermano Laura Castelli e Cateno De Luca, presidente e leader di Sud chiama Nord e candidati capolista in tutta Italia con la lista Libertà.

Qui la petizione online:

https://chng.it/bYPFmbxLsH