Salvini a Conte: "Non siamo comparse". Meloni: "Eluse molte nostre domande"

Coronavirus: Salvini, disponibili a collaborare ma non a fare comparse - Il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando palazzo Chigi al termine dell'incontro governo-opposizioni, ha sottolineato che come "opposizioni ci siamo, vogliamo collaborare, risolvere, suggerire, ma sicuramente non possiamo fare da comparse". Quindi, Salvini ha aggiunto: "Ci sono due decreti in lavorazione, noi abbiamo portato centinaia di proposte, le aziende hanno bisogno di risposte oggi, i problemi economcii vanno risolti oggi".

Coronavirus: Salvini, circolari su passeggiate condominiali non aiutano - Il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando palazzo Chigi al termine dell'incontro governo-opposizioni, riferendo i contenuti portati al tavolo, ha detto che e' stato sollevato il tema della circolare del Viminale: "Le circolari sulle passaggiate condominiali non aiutano".

Coronavirus: Salvini e sindaci Lega, stop a pedaggi autostradali - Il leader della Lega Matteo Salvini e il responsabile nazionale dei sindaci leghisti Stefano Locatelli, primo cittadino di Chiuduno (Bergamo), chiedono che "Autostrade per l'Italia renda gratuito il pedaggio: viste le restrizioni del governo, chi viaggia lo fa solo per emergenza o per attivita' fondamentali. Sarebbe - insistono - un aiuto concreto, rapido e di buonsenso".

Coronavirus: Meloni, eluse nostre domande a tavolo governo - Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, lasciando palazzo Chigi al termine dell'incontro governo-opposizioni, riferendo i contenuti portati al tavolo, ha detto: "Abbiamo ribadito la nostra disponbilita' al governo. Ma moltissime domande che continuiamo a fare non hanno avuto una risposta". Quindi, la leader di Fd'I, nello specifico, ha spiegato che non e' stata recepita "la proposta sui mille euro sui conto corrente" e che non e' stata data risposta circa i tempi di erogazione della cassa integrazione e del contributo agli autonomi. (Rin) NNNN

Tajani, chiesto al governo piano da 100 miliardi - "Con senso di responsabilita' abbiamo chiesto di impegnarsi contro l'emergenza sanitaria e economica. Abbiamo chiesto un piano di almeno 100 miliardi di euro: lo stato deve garantire le banche per prestiti ponte alle imprese e pagare la Cassa integrazione, anche a settori dimenticati sinora". Cosi' il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani al termine della riunione con il governo. "Siamo disponibili ma servono risposte concrete, non bastano incontri seppur cordiali".