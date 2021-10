Salvini ad Affaritaliani.it: "Al governo ci siamo e ci rimaniamo"

"Noi al governo ci siamo e ci rimaniamo, si rassegnino Letta e Conte, ma certo non per aumentare l’IMU e le tasse sulla casa, possibilità prevista al comma 2 dell’articolo 7 della Delega Fiscale approvata ieri dal governo, senza ovviamente il voto della Lega". Lo afferma ad Affaritaliani.it Matteo Salvini.

Parlando poi con i cronisti fuori dal Senato, il leader del Carroccio ha spiegato: "Contiamo che il Parlamento, che puo' intervenire, modifichi questi passaggi e tolga qualsiasi ipotesi di riforma del catasto e di patrimoniale sulla casa dalla delega fiscale". E ancora: "Il passaggio che porta all'emersione del nero e dell'abusivo va benissimo, ma ogni possibilita' attuale o futura di un aumento della tassa sulla casa non potra' mai avere il sostegno della Lega. Il sostegno della Lega al governo non e' in discussione quando si tratta di tagliare le tasse".

Sempre Salvini ha affermato: "Basta togliere questi 2 commi dalla delega fiscale e facciamo un buon servizio non alla Lega ma al Paese. Sono ottimista e conto che il Parlamento rispetti il mandato che ha avuto: noi abbiamo dato la fiducia al governo Draghi per abbassare le tasse non per aumentarle".

"Il Parlamento tolga questo passaggio e poi tiriamo dritti sul taglio dell'Irap, sull'abbassamento dell'Iva, sulla revisione degli scaglioni Irpef e un impegno che chiedo personalmente al presidente Draghi, glielo chiesi a marzo scorso e siamo arrivati a ottobre, e' di un intervento risolutivo sulle cartelle esattoriali. Ci sono 120 milioni di cartelle di Equitalia che rischiano di essere un'ammazzata definitiva nella ripresa delle famiglie post covid".

"La lega non ha votato la delega fiscale perche' al comma 32 dell'articolo 7 c'e' scritto, alla lettera A, che e' previsto un aumento possibile delle tasse sulla casa con queste parole: "Il governo e' delegato alla riforma del catasto per attribuire a ciascuna unita' immobiliare, e al relativo valore patrimoniale, una rendita attualizzata'. E alla lettera B prevede "meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e della rendita delle unita' immobiliare urbane'. Io sono in questo governo per ridurle le tasse non per aumentarle". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini mostrando ai cronisti i documenti della delega fiscale varata ieri dal governo con l'assenza dei ministri leghisti.