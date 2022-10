Salvini: "Assolutamente sì al nucleare". Sul Codice degli appalti...

Salvini: "Assolutamente sì al nucleare, non possiamo autolimitarci per ideologia"

"Assolutamente sì al nucleare perché non dobbiamo essere un Paese che per ideologia si autolimita". A dirlo Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, intervenendo in videocollegamento al 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia dal titolo 'Confini - Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibilè in corso a La Spezia sulla nave Msc Crociere.

Ponte Stretto, Salvini: "C'è già ipotesi di costo e tempistica"

"Ho già fatto la prima riunione operativa con ingegneri ed esperti. C'è già un'ipotesi di costo e di tempistica. Abbiamo a che fare con una società in liquidazione dal 2013, ma un progetto c'è, conto che nei prossimi mesi dopo 50 anni di attesa ci sarà una parola certa". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, in videocollegamento al 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia, parlando del Ponte sullo Stretto.

Salvini: "In poche settimane in Cdm riforma Codice appalti"

"La bozza del nuovo Codice degli appalti deve avere migliorie: è in arrivo in Consiglio dei Ministri nell'arco di poche settimane. Sarà un codice autoapplicativo, non avrà bisogno di altri seimila passaggi", spiega il ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, in collegamento con il 66° Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia.