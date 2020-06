Salvini: "Conte pensi a cig e lavoratori. E non a fondare nuovi partiti..."

"Conte si preoccupi di far arrivare la cassa integrazione ai lavoratori e i soldi promessi alle imprese, di azzerare la burocrazia sul Modello Genova e di riaprire le scuole come hanno già fatto in tutta Europa, non di fondare nuovi partiti". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'ipotesi che il presidente del Consiglio stia per lanciare la sua lista Con Te.

Quanto alle voci di un governo con Di Maio premier e l'ipotesi che sia sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, Salvini è categorico: "Coi 5 Stelle, il partito dei No a tutto, il partito dei ministri scadenti Azzolina e Bonafede, non si può più lavorare".