Salvini critica Lamorgese e Speranza. Da Zingaretti "lealtà e convinzione"

Governo, Salvini: Lamorgese e Speranza devono cambiare marcia - "Avevamo chiesto il ministero per le Disabilità ed è stato creato, avevamo chiesto un ministero ad hoc per il Turismo, il settore che ha sofferto di più, e c'è. Non vediamo l'ora di cominciare a lavorare. Poi su alcuni temi serve discontinuità: Lamorgese e Speranza o cambiano marcia e cambiano sprint o avranno bisogno di aiuto e sostegno, mettiamola così". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato durante lo speciale di La7.



Governo: Crimi, M5s sosterra' esecutivo con lealta' e correttezza - "Buon lavoro al presidente Mario Draghi che dovra' guidare il Paese in questa difficile fase storica. Il Movimento 5 stelle garantira' il suo sostegno all'esecutivo con lealta' e correttezza. Auguro buon lavoro, in particolare, ai 4 ministri del Movimento e a Roberto Cingolani, nuovo ministro per la Transizione Ecologica, il dicastero che abbiamo fortemente voluto e che caratterizzera' l'intera azione di questo governo". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5s, Vito Crimi. "Questo e' il governo della transizione ecologica. Ringrazio infine i nostri ministri uscenti per il grande lavoro svolto, con dedizione, passione e professionalita'", aggiunge.

Governo: Zingaretti, buon lavoro a Draghi, assicuriamo lealta' e convinzione - "Buon lavoro al nuovo Governo Draghi che sosterremo con lealta' e convinzione. Auguri alla sua squadra scelta in piena autonomia dal Presidente". Cosi' su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Ora - sottolinea Zingaretti - riprendiamo il cammino con impegno per fermare la pandemia e promuovere investimenti per creare lavoro, rilanciare la scuola, rafforzare la sanita' e le reti sociali. In questi mesi, nel lavoro di ricostruzione del partito, abbiamo scommesso molto sulla valorizzazione della forza e della risorsa delle donne e, in questi giorni, nella centralita' del tema della differenza di genere come cuore del programma per la ricostruzione italiana. Nella selezione della componente del Pd nel Governo questo nostro impegno non ha trovato rappresentanza. Pur rispettando i criteri di autonomia dei ruoli faro' di tutto perche' questo si realizzi nel completamento della squadra di Governo", assicura Zingaretti.

Governo: Marcucci, e' all'altezza della situazione - "Quello di Mario Draghi e' sicuramente un governo all'altezza della situazione. Auguri di buon lavoro a tutta la squadra ed i modo particolare a Lorenzo Guerini, Dario Franceschini e Andrea Orlando". Lo scrive su Twitter il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci.

Governo, E. Letta: squadra che lavorerà bene, in bocca al lupo - "In bocca al lupo al Governo Draghi. Era difficile trovare la quadra. Bene. Ne esce una squadra di persone che lavoreranno bene tra loro. E che lavoreranno bene per l'Italia". Lo scrive su twitter Enrico Letta.

Governo, Lupi (Nci): Alto profilo ora sfida è il rilancio - "Ci aspettavamo un essere un governo di alto profilo e le attese non sono state deluse: Cartabia, Cingolani, Colao, Franco e Giovannini, i 'tecnici' sono di altissimo spessore. Il mix con ministri politici, inoltre, sottolinea il profilo di unità nazionale che non fa riferimento ad alcuna formula politica. Adesso la sfida è il rilancio". Lo afferma il presidente di Noi con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera Maurizio Lupi.

Governo, Meloni: Squadra di compromesso, rispolvera Conte - "Le grandi aspettative degli italiani sull'ipotesi di un governo dei "migliori" in risposta all'appello del Capo dello Stato per fare fronte alla drammatica situazione dell'Italia si infrangono nella fotografia di un Esecutivo di compromesso che rispolvera buona parte dei ministri di Giuseppe Conte. Mi chiedo se i cittadini, gli imprenditori, i lavoratori e tutte le persone in difficoltà si sentano rassicurate dall'immagine che vedono. Sono convinta più che mai che all'Italia serva un'opposizione libera e responsabile". Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, commentando la lista dei ministri del governo di Mario Draghi.