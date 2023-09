Salvini da Pontida: "Io e Giorgia stesso obiettivo, non ci divideranno"

Salvini a Pontida: "Io e Giorgia stesso obiettivo, non ci divideranno"

"Io oggi qua e Giorgia a Lampedusa sono la sintesi di uno stesso obiettivo e destino comune. Non riusciranno a dividerci, abbiamo culture e senso di militanza diverso ma il centrodestra unito vince". L'ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini dal palco di Pontida 2023. Secondo l'organizzazione l'evento ha raccolto 100mila persone.

Salvini, extraprofitti è priorità, non torniamo indietro

"La tassa sugli extraprofitti miliardiari delle banche per la Lega è una priorità, non torneremo indietro".

Governo: Salvini, Lega garante sua durata tutti 5 anni

"La Lega e' garante del fatto che questo governo durera' tutti i cinque anni, non un minuto di meno. Matteo a Pontida e Giorgia a Lampedusa sono parte di un destino comune".

Ue: Salvini, tra Macron e Le Pen scelgo Marine tutta la vita

In Europa "se dobbiamo scegliere tra Macron e Marine Le Pen non ho nessun dubbio: tutta la vita con Marine Le Pen".

Salvini, Soros annientatore Occidente. Contrastarlo con ogni mezzo possibile

"Personaggi come Soros, che finanziano l'annientamento della civilta' occidentale, vanno contrastati con qualsiasi mezzo democratico possibile. Leggo sui giornali il filantropo sono organizzazioni che lavorano per minare una cultura millenaria".

Lega: a Pontida striscione al 'Nord la vera autonomia'

Scritta 'nordista' sulla collina di fronte al palco di Pontida. 'Nord siamo la vera autonomia', si legge sullo striscione che e' stato poi rimosso poco prima che matteo Salvini terminasse il suo intervento.

Islam: Salvini, da guardare con attenzione se resta intollerante

"Fino a che l'Islam non decidera' di essere una cultura tollerante verso chi non la pensa come lui, dovra' essere guardato con estrema attenzione".

Migranti: Le Pen, difendiamo nostri popoli contro ondata

La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, esprime sostegno pieno alla Lega e mette in guardia l'Italia e l'Europa dalla "ondata migratoria oggi organizzata". Intervenendo al raduno di Pontida, Le Pen ha elogiato l'operato di Matteo Salvini per come fronteggio' il tema dei migranti da ministro dell'Interno. "Eravamo orgogliosi della Lega e di Salvini quando difendeva i porti. Aspettiamo con il vostro successo che quel momento torni per l'Italia ma anche per la Francia, perche' - ha affermato Le Pen dal palco del raduno - guai a quei leader che non si rendono conto dei segnali di allarme che rappresentano i massicci arrivi a Lampedusa. Guai a quei popoli i cui leader non prendono immediati provvedimenti per far fronte a questa sfida gigantesca, e a quelli che per giustificarsi dicono che non c'e' alternativa. Voi avete dimostrato e incarnato la volonta' politica di cui l'Europa ha bisogno, avete dimostrato che ci sono ancora europei disposti a difendere la nostra cultura e civilta'"

Migranti: Zaia, Lega indichi la via non se la faccia dettare

"Il Leone" simbolo del Veneto "e' sempre piu' incazzato. Noi siamo sempre per la pace. Il Leone del Veneto ha il libro chiuso e la spada in mano. Qualcuno pensa che la Lega si faccia indicare la via. La Lega indica la via, non se la fa indicare. Indica la via rispetto alle politiche dell'immigrazione". Cosi' il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dal palco di Pontida. "Stanno arrivando quasi 200mila migranti, solo il 10% scappa dalla morte e dalla fame. Questo e' un problema europeo, non solo nostro. Noi non siamo razzisti, aiutiamo chi scappa dalla morte e dalla fame ma non siamo andati in giro per il mondo a riempire le galere, siamo andati a lavorare. Siamo preoccupati, l'ospitalita' deve essere dignitosa. Se da un lato siamo preoccupati della dignita' dell'ospitalita', sappiamo che nel medio periodo cambiamo la fisionomia delle nostre comunita'", ha aggiunto.

Zaia a Pontida con bandiera 'Autonomia subito', porra' fine a parassitismo

Luca Zaia si e' presentato sul palco di Pontida, accompagnato dai consiglieri regionali, con una enorme bandiera veneta con scritto 'Autonomia subito'. "Qualcuno lo vuole spiegare che l'autonomia e' federalismo. La Costituzione ha al suo interno la previsione di autonomia. L'autonomia non e' un atto sovversivo, non e' la secessione dei ricchi ma chiedere allo Stato di fare il suo mestiere. L'autonomia e' una vera assunzione di necessita', pone fine al parassitismo", ha aggiunto.

PONTIDA, PRANZO SALVINI-LE PEN. “PRESTO UN MAXI-EVENTO CONTRO LE SINISTRE”

Matteo Salvini e Marine Le Pen sono ancora a Pontida: stanno pranzando nell’area della cucina gestita dai militanti di Bergamo. Menu di prodotti “a chilometro zero”, come ha precisato Salvini. Salumi e formaggi.

In un clima di grande cordialità, c’è spazio anche per la politica: Salvini e Le Pen, molto soddisfatti per la manifestazione appena conclusa, stanno ragionando su un maxi evento internazionale da organizzare entro la fine dell’anno con la partecipazione di tutti i partiti alternativi alla sinistra. Salvini ha proposto di farlo in Italia. Lo fa sapere la Lega.