In Aula la svolta di Salvini è totale: "L'Europa è anche casa nostra"

"L'Europa e' casa nostra, e' la culla del cristianesimo, simbolo di liberta', democrazia, diritti e lavoro, l'Europa che vogliamo significa benessere, tutela della famiglia e della vita, sempre e comunque, non e' pero' l'Europa dell'austerita', dei vincoli di bilancio. Quella che lascia per ore i camionisti italiani in coda al Brennero e non chiede la reciprocita'". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, in dichiarazione di voto al Senato sulla fiducia al governo di Mario Draghi. "Uno dei padri fondatori dell'Europa De Gasperi nel '48 diceva che la civilta' occidentale va difesa agni costo - ha poi continuato. Siamo con lei nella difesa dei valori e dei diritti della societa' occidentale a prescindere da tutto e tutti".

SALVINI, 'DRAGHI PARLA DI CAMBIO PASSO SU IMMIGRATI, CI RIEMPIE DI GIOIA'

"Ringrazio Draghi. Per la Lega sentir parlare di un cambio di passo sugli immigrati, è una cosa che ci riempie di gioia e orgoglio e per questo la Lega sarà al suo fianco...''. Lo ha detto Matteo SALVINI al Senato.

SALVINI: SU FISCO CI BASTA RIDUZIONE, NON GUARDIAMO ETICHETTE

"Noi siamo concreti, non ci attacchiamo alle etichette. Se questo governo si impegna a non aumentare le tasse esistenti e tagliarle progressivamente a famiglie e imprese sarà un primo grande successo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un passaggio del suo intervento in Senato sulla fiducia al governo Draghi.

TAV, SALVINI: SI DEVE FARE, LUNEDI' A CHIOMONTE

"Lunedi' saro' a visitare il cantiere della Tav a Chiomonte, perche' la Tav ce la chiede l'Europa e s'ha da fare". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, in dichiarazione di voto al Senato sulla fiducia al governo di Mario Draghi.

SALVINI: LEGA ACCANTO A DRAGHI PER RICOSTRUIRE IL PAESE

"Oriana Fallaci diceva che 'ci sono momenti in cui tacere e' una colpa e parlare e' un obbligo. La Lega sara' al suo fianco per ricostruire questo Paese". L'ha detto il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini chiudendo in Aula il suo intervento sulla fiducia al governo Draghi.

GOVERNO: SALVINI, 'CON DRAGHI E' TORNATA LA SERIETA', GRAZIE PRESIDENTE'

"Grazie presidente... Noi ci siamo. Rispetto alla compravendita di senatori di un mese fa, lei ha riportato serietà, è un suo primo risultato...''. Lo ha detto Matteo SALVINI al Senato.