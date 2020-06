Salvini in Puglia per la campagna elettorale: “Presto iniziative con Fitto"

Regionali, Salvini: “Presto iniziative insieme a Fitto ed alleati”

"Da qui a settembre faremo diverse iniziative insieme a Raffaele Fitto e agli alleati", lo ha detto Matteo Salvini a Bari, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'assenza del candidato alla presidenza della Regione, Raffaele Fitto, all'iniziativa tenuta stamattina all'hotel Palace. "Oggi stiamo facendo la presentazione del progetto Lega, da qui a settembre avremo modo di essere presenti insieme non una volta ma due-tre, non li abbiamo coinvolti ma nessuno è stato rifiutato".

Regionali, Salvini: "Ci aspettiamo lealtà dagli alleati"

"Noi siamo persone di parola, ci aspettiamo la stessa lealtà e la stessa coerenza dagli alleati", ha continuato Salvini, riferendosi sia alla scelta del candidato sindaco per Matera che alla vicepresidenza della Regione Puglia. Per la prima questione ha chiarito che la Lega presenterà il proprio nome entro una settimana: "Siamo persone di parola, ci aspettiamo la stessa lealtà e la stessa coerenza dagli alleati alle amministrative". In merito alla vicepresidenza della Regione, rispetto alla quale la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, due giorni fa ha escluso che ci fosse un ticket Raffaele Fitto-Nuccio Altieri, Salvini ha detto: "Decideranno i pugliesi nelle urne, la nostra convinzione è che Lega si confermerà primo partito pugliese. Da me non avrete mai una parola sugli alleati ma per commentare gli avversari. Se sono qui con Nuccio non è perché l'ho incontrato passeggiando. Noi i patti li manteniamo, contiamo sulla stessa lealtà e correttezza da parte degli altri".

Regionali, Salvini: "Prenderemo almeno 5 Regioni su 7"

"Se alla sinistra le elezioni regionali vanno bene, finiscono 5 a 2 per noi, anche se io punto al 7 a 0". E' la sfida lanciata al centrosinistra da parte di Matteo Salvini a Bari, parlando delle elezioni regionali, che si svolgeranno - oltre che in Puglia - in altre sei regioni: Campania, Liguria, Veneto, Toscana, Marche e Valle D'Aosta. "Partiamo da 5 regioni a 2 per il centrosinistra ma so che andrà bene". Il leader della Lega si è soffermato poi sulla campagna elettorale in corso: "Siamo rimasti chiusi in casa da marzo fino a un pezzo di giugno e questo non ci ha fatto bene perché la Lega è nata nelle piazze e lì vive. "Quando vivi tre mesi virtuali, con Conte che spuntava a ogni momento promettendo soldi a pioggia e poi cominciava De Luca col lanciafiamme, se alla Lega togli l'incontro togli tanto ha proseguito -. Dal 4 giugno ad oggi abbiamo fatto quasi 50 incontri e io sono convinto che a settembre ci saremo ripresi come fiducia quello che questi mesi ci hanno tolto".