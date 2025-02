Salvini replica a Marina Berlusconi e difende Trump: "Merita il Nobel per la pace, altro che bullo"

Salvini: "L'elezione di Trump cambia tutto, chi lo critica o rosica o non capisce"

Solo ieri Marina Berlusconi in un'intervista al Foglio ha espresso le sue perplessità riguardo alla nuova amministrazione americana, auspicando che il presidente Donald Trump non "rottami l'Occidente" e i suoi valori. Oggi, in occasione di una visita a Genova, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha replicato difendendo l'operato del tycoon. "L'elezione di Trump cambia tutto, chi lo critica o rosica o non capisce, io penso che il nemico non sia Trump, sta facendo più lui in poche settimane che Biden in quattro anni, se uno riesce a mettere al tavolo Putin, Zelensky, Netanyahu e i Paesi Arabi, gli diamo il Nobel per la Pace, altro che 'bullismo'", ha detto Salvini.

E sul destino della guerra in Ucraina e il ruolo dell'Europa nei negoziati di pace ha dichiarato: "Spero che non ci sia nessuno men che meno nella nostra Europa che non voglia far finire la guerra e spero che nessuno si metta di mezzo se Putin e Zelensky grazie a Trump o insieme a Trump troveranno un accordo. Spero che la guerra finisca il prima possibile in Israele, in Medio Oriente, tra Russia e Ucraina, così come negli altri teatri di guerra, perché sarebbe un vantaggio per tutti, per i russi, per gli ucraini, per gli europei".

E ancora, commentando il mancato invito dei rappresentanti europei a Riad ai colloqui tra Usa e Russia sulla guerra in Ucraina, Salvini ha affermato: "Se qualcuno a Bruxelles negli anni scorsi invece di occuparsi di alleanze internazionali si è occupato di distruggere il settore dell'auto con le ecofollie chiamate 'Green Deal', è chiaro che se poi non li invitano ai tavoli importanti Macron, Scholz e von der Leyen non si stupiscano, si occupavano dei tappi delle bottigliette di plastica invece di fare alleanze internazionali". "Se non ti invitano a Riad fatti una domanda e datti una risposta", ha aggiunto il vicepremier.



Sui recenti attacchi da parte di Mosca contro il capo dello Stato ha detto: "Il presidente Mattarella si ascolta e non si commenta". Mentre sulle imminenti elezioni in Germania, Salvini ha sottolineato: "L'Italia è centrale, c'è un Governo serio e compatto pronto a lavorare fino al 2027, in Francia il Governo sta insieme con lo scotch, in Germania votano domenica e mi auguro che i tedeschi scelgano il cambiamento, non sono certo io a dover spiegare agli altri come si vota perché ognuno è padrone a casa sua, però se l'ipotesi è un altro 'inciucione' tra democristiani e socialisti, spero che i tedeschi scelgano il cambiamento". "Come spero, ha aggiunto Salvini, che in Austria vada avanti il cambiamento, c'è una bella aria di cambiamento in Europa, qualcuno la teme, io non ho mai paura del voto popolare".

Infine, spazio anche al tema del fine vita. "Conto che il Parlamento faccia in fretta ad approvare una legge sul fine vita, altrimenti se fanno una legge in Toscana, un'altra in Puglia, un'altra in Umbria e un'altra in Val d'Aosta, non si capisce niente, quindi conto che ci sia una legge", ha dichiarato Salvini. "Per quanto mi riguarda la scelta sulla propria vita spetta al singolo, non spetta allo Stato, che deve fornire tutta l'assistenza, ha ribadito, però non sono io a costringere a continuare a soffrire qualcuno che ritiene di fare una scelta diversa". "Il fine vita è un tema così delicato che entra nelle case e nella sofferenza di milioni di famiglie, quindi penso che la libertà di coscienza sia la scelta più giusta", ha continuato Salvini. "Non ci possono essere indicazioni di partito o di parte sulla vita, sulla morte, sulla sofferenza e sulle cure terminali, quindi la scelta della Lega è chiara, non darò mai obblighi e costrizioni di partito né in un senso né nell'altro, il mio pensiero lo tengo per me", ha concluso il vicepremier.