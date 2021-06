Roma, Cdx presenta Michetti: "Risolverà i problemi della capitale". VIDEO

Salvini: "Con Michetti ridaremo dignità a Roma"

"E' una bellissima giornata per Roma e per l'Italia, cominciano gli europei, si avvicina un'estate economicamente fondamentale: i dati sanitari sono positivi e ormai quasi tutta Italia è in zona bianca... Presentiamo la voglia di cambiamento per restituire orgoglio, dignità ed efficienza a Roma". Così il leader della Lega Matteo Salvini, arrivando al Tempio di Adriano, introduce il ticket del Centrodestra Michetti-Matone alle comunali di Roma.

"Michetti poco conosciuto?" continua "Penso sia un valore aggiunto, perché di gente conosciuta a Roma e a Milano che ha fatto disastri, ne abbiam vista anche troppa. Preferisco qualcuno che si farà conoscere nei prossimi cinque anni, non per quello che ha fatto in passato ma per quello che farà in futuro. Abbiamo parecchie idee buone, oggi tocca a Roma, la settimana prossima tocca a Milano... e poi non vedo l'ora di ricominciare a girare tutta Italia".

"Noi abbiamo dimostrato responsabilità e compattezza" continua il leader della Lega "Pd e 5 Stelle vanno divisi a Roma, a Torino, a Bologna, in Calabria. Noi andiamo uniti". E poi si lancia in una battuta sportiva: "Quello con Michetti e Matone è un ticket ben assortito, anche da un punto di vista calcistico, uno della Roma e uno della Lazio, ma non dico chi".

"Stamattina mentre guidavo una ragazza mi ha gridato 'Daje Mattè, Daje Michè', penso fosse Michetti, essendo io in macchina con la ragazza, che si chiama Francesca. Daje Michè, sono contento". Così il leader della Lega Matteo Salvini. "Se temo di più Pd o M5S? Non temo nessuno, vogliamo risvegliare l'orgoglio di quei romani che sono disillusi e rassegnati a questa sporcizia, a questi ritardi, a questa insicurezza. Abbiamo 5 anni per restituire orgoglio. Roma deve tornare Capitale", ha aggiunto il segretario leghista. E poi, parlando di Vittorio Sgarbi, che ha ritirato la sua candidatura a sindaco, ha detto che "da assessore alla cultura potrebbe fare miracoli a Roma".

Giorgia Meloni: "Sono fiera di Enrico Michetti e Simonetta Matone, sanno parlare alla gente"

''Sono fiera di questa scelta che abbiamo fatto" aggiunge Giorgia Meloni riferendosi a Enrico Michetti e Simonetta Matone. "Abbiamo tre mesi di tempo per farli conoscere a tutti i romani. Sono pronta a portarli in tutti i quartieri per un porta a porta...''.

''Abbiamo scelto due candidati civici perchè volevamo ampliare, allargare'' i confini del centrodestra. Abbiamo scelto i nomi migliori, più competitivi''. Conta anche la capacità di ''essere trasversali'', ha continuato la leader di Fratelli d'Italia. ''Michetti e Matone sono molto competenti, tecnici e, soprattutto, sanno parlare alla gente''.

"Oggi possiamo raccontare ai romani l'inizio di una straordinaria avventura. Io sono molto contenta del lavoro fatto dal centrodestra, della compattezza, della proposta seria che sottopone ai romani, a dimostrazione di quanto amiamo questa città, che non merita più improvvisazione".

''Continuiamo a governare Roma con risorse inadeguate e senza poteri necessari. Sia chiaro che noi siamo qui per vincere, non per partecipare". "La scelta coraggiosa che abbiamo fatto noi è stata quella di non mettere in campo un candidato ma un sindaco, una persona che quando dovesse arrivare in Campidoglio saprebbe esattamente dove mettere le mani. Non basta vincere una campagna elettorale se poi, come ha fatto Virginia Raggi, per tre anni fai il tirocinio da sindaco".

"Credo che Michetti sia il miglior candidato in campo" ha continuato Giorgia Meloni. "E un certo fuoco di fila messo in piedi da certa stampa prima della sua candidatura, da parte dei nostri avversari, tradisce un nervosismo, evidentemente sanno bene di chi stanno parlando".

Enrico Michetti candidato sindaco del Centrodestra a Roma: "Sono onorato"

"Sono assolutamente onorato, lusingato, che una coalizione intera, senza alcun dissidio, attraverso un sano confronto, abbia avuto attenzione per me e la dottoressa Matone. Farò di tutto per ripagare questa fiducia con successo ed efficienza", ha dichiarato Enrico Michetti in conferenza stampa.

"Roma è governabile, serve onesta e competenza, è la città più complessa del mondo. Un tempo si diceva che quello che non c'era nei mercati di Roma, non esisteva", poi cita San Paolo: "Civis romanus sum, disse con orgoglio. Ogni cittadino era orgoglioso della città eterna, dobbiamo restituire l'orgoglio di caput mundi, non è impossibile".

"Giorgia mi ha stupito, le sue parole non pensavo esistessero nella politica, mi ha detto 'dobbiamo ascoltare la gente'. Sono rimasto folgorato dall'incontro con la Meloni". Poi racconta l'incontro con Salvini: "Ci siamo visti attorno a un tavolo e c'erano i suoi collaboratori, alle 11 da Giorgia stessa riunione, già ci eravamo visti con Vittorio, Lorenzo, Giovanni, Claudio, per parlare di programmi".

"Adesso scarpe nuove e corriamo in tutti i territori della città". Conclude così il suo intervento Enrico Michetti, dal tempio di Adriano a Roma, dove il centrodestra ha presentato i candidati per il Campidoglio. "Ringrazio tutti per questa opportunità".

''Ringrazio tutti i membri della coalizione, tutti, proprio tutti, quelli che stanno su questo palco, che sono in platea e quelli che non sono venuti....''. L'avvocato ringrazia tutti ma si dimentica di Silvio Berlusconi. A ricordarglielo è Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi. Michetti si scusa: ''Ringrazio anche Berlusconi, per carità di Dio, scusate...''.