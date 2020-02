Salvini protagonista dello spot contro lo spreco alimentare dei deputati Pd

Salvini e il video del Pd contro lo spreco alimentare: "Non fate come lui"

Il Pd attacca il pantheon gastronomico di Salvini. Le abitudini alimentari del leader del Carroccio diventano così protagoniste di un video contro gli sprechi alimentari.

Dalla Nutella ai prodotti Dop, senza disdegnare pizze, cannoli e bottiglie di vino. Il leader leghista è stato preso dal Pd come esempio di cattiva condotta in fatto di sprechi alimentari. Nel video i Dem se la prendono con la sua ormai proverbiale abitudine di condividere le foto dei suoi spuntini e snack sui social. L’occasione è la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare.

Spreco alimentare, il Pd usa le foto di Salvini che banchetta con pizza e cannoli per denunciare lo spreco di cibo

"In Italia si sprecano 6,5 miliardi di euro di cibo ogni anno. Troppo. Contrastare le cattive abitudini è un impegno che prendiamo seriamente. Servono educazione al risparmio e buoni esempi. In 30 secondi vi mostriamo il primo da non emulare", si legge nel tweet.

Nella clip i deputati dem invitano ironicamente cittadini a non fare come Salvini e "non sprecare cibo per qualche like". Un invito preceduto da una carrellata di foto che ritraggono il leader del Carroccio impegnato a mettere sotto i denti qualcosa.

Il video diventa virale ma gli utenti del web criticano la trovata

Ma, a guardare i commenti in calce al post, in pochi tuttavia hanno trovato positiva l'operazione, difatti per molti questa trovata più che essere un reale impegno contro lo spreco di cibo si riduce al solito vuoto battibecco sui social utile solo a creare traffico, reazioni e una manciata di like che, come si dice nelle ricette, q.b. per tenere alte le reazioni sui social ma di fatto con poco impatto sul problema reale, lo spreco di cibo e, in questo caso, anche d'informazione.