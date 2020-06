Salvini: "Riforma Bonafede? Follia. L'Italia una repubblica giudiziaria"

"Sarebbe una follia, l’Italia diventerebbe una “repubblica giudiziaria” fondata sulle correnti della Magistratura". Con queste parole Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, commenta il testo della riforma della giustizia del ministro Bonafede - pubblicato in esclusiva da Affaritaliani.it - che assegna più potere a correnti e Csm. "Come Lega presenteremo la nostra controproposta, elaborata insieme ai tanti magistrati liberi, indipendenti e senza pregiudizi, agli avvocati ed agli altri operatori di giustizia. E per togliere la politica dal CSM, come proposto da Carlo Nordio ed altri, si scelgano i componenti per sorteggio", conclude il segretario della Lega.