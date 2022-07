Salvini: "Senza il M5s la strada è segnata. Governare con il Pd non è facile"

Lega, Salvini: "Basta con le mance. Azzeriamo la legge Fornero "

La crisi di governo è sempre più probabile. Come se non bastasse l'ultimatum del M5s, infatti, che proprio in queste ore sta per prendere una decisione definitiva se restare nell'esecutivo o rompere definitivamente non votando la fiducia sul Dl Aiuti, si aggiungono anche le parole della Lega. "Se i 5 stelle fanno quello che ritengono di fare, - spiega il leader della Lega Matteo Salvini - mi sembra che la strada sia segnata, anche perchè governare con il Pd non è facile. La Lega, lo dico chiaramente, non è disposta a stare in maggioranza senza il M5s". "Siamo leali e responsabili, - prosegue Salvini - senza la Lega questo governo non sarebbe nato" ma serve di "azzerare la Fornero, la pace fiscale, la soglia minima per la flat tax va poi aumentata. Saranno mesi complicati ma la Lega c'è, se si va avanti con mance e mancette non è il bene del paese".

Così Salvini, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del dipartimento della protezione civile della Lega, in corso alla Camera. Dipartimento affidato al consigliere regionale del Lazio, Sergio Pirozzi, già sindaco di Amatrice. "Ho ben chiaro che gli italiani sapranno cosa scegliere al voto. Non vedo l'ora che gli italiani possano tornare a dire la loro. Se si va avanti con mance e mancette non si fa il bene del Paese", ha concluso il leader della Lega.