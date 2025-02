Salvini demolisce Meloni e Tajani: "Esercito Ue? Se lo guida von der Leyen dura 20 minuti. Soldati a Kiev? Non ha senso"

Il leader della Lega terremota il governo



Matteo Salvini demolisce la politica estera di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Un fiume in piena, alla stampa estera, destinato a fare molto rumore all'interno del governo e della maggioranza di Centrodestra. "Se l'Europa è quella che ha fatto fallire interi settori produttivi, l'ultima cosa da fare è l'esercito comune europeo, preferisco Stati nazionali forti che investono sulla difesa. Con von der Leyen a capo, un esercito comune europeo dura 20 minuti e poi si arrende", ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Stampa Estera. Un affondo e un attacco, indiretto ma chiaro, anche alla premier e al ministro degli Esteri.

Ma non finisce qui. Salvini attacca anche sull'invio di soldati italiani in Ucraina. "Noi abbiamo 7.500 soldati italiani impegnati in missioni di pace in giro per il mondo per una spesa superiore al miliardo. Prima di spendere un euro in più o ipotizzare l'invio di un soldato in più occorre essere assolutamente certi di quello che si fa e di come si fa, altrimenti l'esempio dell'Afghanistan non è lontano dalla nostra memoria".

LA LODE A TRUMP - "Se dopo tre anni di guerra e morti, si ipotizza un dialogo tra Russia e Ucraina il merito non è sicuramente dell'Europa ma di Trump". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ospite alla stampa estera. "La spinta di Trump va presa dal punto di vista positivo, non come competizione", afferma Salvini auspicando ci siano "concreti dialoghi di pace".

IL TEMA DEI DAZI - "L'Europa non deve avere paura di Trump o dei dazi, deve avere paura di qualche nemico interno suo, se qualcuno sta distruggendo interi comparti industriali non lo fa per colpa della Cina o di Trump, lo fa per ignoranza, arroganza o malafede". Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, alla stampa estera.



