Le spese folli della Liguria di Toti. "20.937 euro per una cena con Canalis"

Dalla pagina Facebook di Ferruccio Sansa

20MILA EURO PER LA CENA CON LA CANALIS ALLO YACHT CLUB

MANGIANO IN 170 A PORTOFINO E LA CHIAMANO PROMOZIONE



"Promozione del territorio attraverso chef di eccellenza". La chiamano così. In pratica hanno speso 20.937 euro per una cena con Elisabetta Canalis.

E se la sono pure mangiata insieme con 170 amici. Quindi promuovere la Liguria per Toti significa farsi una mangiata?

È successo tutto il 15 giugno scorso. Non soddisfatti di aver pagato 240mila euro per gli spot con la Canalis, ecco che Toti e Bucci la invitano a Genova. E organizzano una super cena allo Yacht Club di Portofino.

Noi abbiamo presentato un'interrogazione in Consiglio Regionale. Oggi è arrivata la risposta: la cena è costata 20.937 euro. Gli invitati erano 170 "tra imprenditori nazionali, stakeholder e influencer".

Non credevamo alle nostre orecchie. Sono stupendi. Se non ci fossero bisognerebbe inventarli: MANGIANO IN 170 E LA CHIAMANO PROMOZIONE!