Santanchè al vetriolo su governo Draghi: "Sempre più convinti di starne fuori"

"Contenta che non ne facciamo parte", commenta la sentarice di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè in riferimento al nuovo governo Draghi, in un'intervista al Giornale. "E ancor più convinta che sia stata giusta la scelta della nostra leader Giorgia Meloni. Anche perché vediamo ancora ministro della Salute Speranza, quello delle chiusure con poco rispetto e delle aperture a singhiozzo. E poi vediamo Di Maio agli Esteri, e credo non conosca neanche le capitali. E al lavoro Orlando, sinistra della sinistra. Anche da imprenditore sono terrorizzata. Mi spiace che non lo abbiano fatto il governo migliori". Secondo Santanchè in realtà il 'problema' non è il premier Mario Draghi: "Solo un cretino potrebbe dire che non è autorevole, preparato, un politico, perché per fare il capo della Bce bisogna esserlo. Ma quei tecnici sono modesti. Mi aspettavo il governo dei migliori invece è del compromesso".