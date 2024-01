Sardegna, FdI: "Il candidato è Truzzu, Lega faccia scelta coraggiosa, dica sì"

"Il tavolo regionale non può non essere ascoltato"

"Non solo per Fratelli d'Italia ma per la stragrande maggioranza del tavolo regionale il candidato alla presidenza della regione Sardegna è Paolo Truzzu. E il tavolo regionale non può non essere ascoltato". Lo afferma ad Affaritaliani.it Antonella Zedda, coordinatrice di Fratelli d'Italia in Sardegna. "Il tavolo regionale è composto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Partito Sardo d'Azione, Riformatori Sardi e tre liste civiche ovvero Sardegna al centro 20 venti, Alleanza Sardegna, con tre consiglieri che hanno lasciato il Partito Sardo d'Azione e Idea Sardegna. Tutte queste persone e liste note al tavolo perché sempre convocate dal Presidente Solinas ai vertici di maggioranza in questi 5 anni. In più ci sono anche la Democrazia Cristiana di Rotondi e la Dc vicina a Totò Cuffaro e 2 liste civiche proposte dal Presidente che pare siano alla loro prima esperienza e senza riferimenti eletti in consiglio regionale".

"Il tavolo regionale - spiega Zedda - senza alzare i toni si espresso con una netta maggioranza per la discontinuità e riconoscendo al primo partito di maggioranza relativa la capacità e la possibilità di esprimere il candidato alla presidenza della regione. Ma non è una questione di dicembre o gennaio, è da mesi che ne parliamo. Io chiesi, all'ultimo tavolo convocato dal Presidente Solinas, a luglio di poter convocare il tavolo decidente per le elezioni regionali. Solinas non ha mai preso in considerazione questa possibilità e non ci ha ascoltato, ribadendo che doveva essere la Lega a convocare il tavolo. Convocazione che non è mai arrivata. Anche Forza Italia con il coordinatore regionale Ugo Cappellacci ha affermato che è naturale che il primo partito italiano possa avanzare una proposta sul nome del presidente e che il tavolo regionale debba essere ascoltato, fatto salva la posizione del Presidente Tajani che si muove sul piano nazionale. Oggi anche il Capogruppo in Senato Gasparri ha rilasciato delle dichiarazioni su quanto sia importante il confronto avvenuto. Il tavolo regionale ha scelto la discontinuità con Truzzu candidato presidente della regione Sardegna per il Centrodestra e non può non essere ascoltato. Io da mesi ho affermato che se il tavolo sardo avesse scelto Solinas FdI in nome dell'unità della coalizione lo avrebbe sostenuto, sempre nel nome dell'unità e per la Sardegna chiedo a Lega e Psd'Az di fare la stessa scelta coraggiosa che noi abbiamo già fatto in Sicilia, uniti e compatti verso la meta: vincere perché abbiamo una Idea di Sardegna e teniamo alla nostra terra. Insomma una scelta d'amore", conclude Zedda.