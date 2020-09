Saviano attacca il Pd: "E' solo vapore acqueo, non prende mai posizione"

Roberto Saviano a muso duro contro il Pd. Lo scrittore manifesta tutto il suo dissenso verso la politica portata avanti dal segretario Nicola Zingaretti. "È offensivo - spiega alla Stampa - parlare del nulla mentre sull’altra sponda del Mediterraneo la gente soffre le pene dell’inferno. Questo è il problema principale di Zingaretti: mostra grande determinazione sulle cazzate e si defila sulle questioni fondamentali.Non se ne può più di chi non ha una posizione su nulla e giustifica la propria esistenza da 25 anni prima in opposizione a Berlusconi e poi a Salvini. Indignandosi quando sono all’opposizione e lasciando tutto immutato (per meglio gestire il potere) quando sono algoverno. È politica questa? A me pare arte della sopravvivenza.

"Il dramma libico - prosegue Saviano - è talmente enorme che solo la storia potrà rendere giustizia all’immane sofferenza di esseri umani che preferiamo“ gestire” pagando direttamente i loro carnefici». "Era evidente - spiega Saviano alla Stampa - che da questa alleanza solo il M5S avrebbe tratto vantaggio. Del resto se avesse continuato a governare con Salvini per altri due mesi sarebbe arrivato allo 0%. E a Di Maio nemmeno più il padre lo avrebbe votato dopo la pubblica gogna alla quale fu esposto, proprio dal figlio. Salvini lo si ferma superando le sue politiche e chiarendo ai cittadini l’orizzonte di sviluppo cui tende l’azione di governo. Avere un segretario come Zingaretti che dà la costante impressione di camminare rasente i muri per non essere notato, non mi pare una risposta confortante e di lungo periodo al pericolo rappresentato - non so ancora per quanto tempo -da Matteo Salvini".