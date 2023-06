Schlein alla segreteria: "Riannodare i fili, Pd plurale ma non cacofonico"

Pd, Schlein: subito una "mobilitazione" sui grandi temi di carattere sociale. Lunedì 12 giugno la riunione della direzione

"Riannodare i fili del partito", a partire da una "mobilitazione" sui grandi temi di carattere sociale: dal lavoro alla scuola, dalla sanità al Pnrr. Con questo obiettivo Elly Schlein ha riunito la segreteria al Nazareno. Durante l'incontro, ancora in corso, tutti gli interventi hanno sottolineato l'importanza dell'unità per rilanciare l'azione politica del partito.



Poiché occorre saper "stare sui temi ed essere un partito plurale ma non cacofonico", è stata la linea. Sono state discusse anche le modalità attraverso cui mettere in campo la mobilitazione e su questo, hanno spiegato fonti del Nazareno, la segretaria Schlein entrerà nel dettaglio alla direzione di lunedì.