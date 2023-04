Schlein, altro che Caritas: festa da Baglioni ai Parioli con lo champagne

Pd, Schlein: la super festa esclusiva nell'attico di Claudio Baglioni

Elly Schlein nei giorni scorsi ha fatto il suo debutto nel gotha della romanità, tra champagne e tartine al salmone, non certo alla mensa dei poveri. Il suo ingresso nella "Roma bene" è avvenuto con tutti gli onori possibili. Ad aprirle le porte del suo attico al Parioli - si legge sul Foglio - è stato il cantante Claudio Baglioni. Questa piccola grande Elly. Chissà se gliela avrà dedicata a fine serata. Fatto sta che giorni fa il cantautatore ha deciso di organizzare una cena a casa sua con (e per) la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Appuntamento nell’attico del cantante nato nella periferia di Centocelle, ma da un bel po' residente in zona Parioli. E più di preciso in uno dei palazzi disegnati agli inizi del Novecento da Pietro Lombardi, noto nella Capitale per essere stato lo sculture di tante fontane moderne. Alla festa erano presenti molti vip della sinistra: dall'attore Carlo Verdone, al regista Paolo Sorrentino. Oltre a loro c'era anche un altro pezzo del Pd che conta, Dario Franceschini e la sua comapgna Michela Di Biase.