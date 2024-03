Schlein, duello in Aula con Meloni: "Da accise a Putin cambia idea su tutto"

Governo, Schlein all'attacco di Meloni

"Voglio iniziare questo intervento leggendo il testo di un post sui social: 'Complimenti a Vladimir Putin per la sua quarta elezione a presidente della Federazione russa. La volontà del popolo in queste elezioni russe appare inequivocabile'. E' stata lei, presidente Meloni, a scriverlo nel 2018, all'indomani del quarto rinnovo del regime di Vladimir Putin. Ce ne ha messo di tempo, presidente Meloni, ma mi pare che abbia capito che Putin non è un fiero difensore delle libere elezioni". Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante le dichiarazioni di voto seguite alle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul consiglio europeo del 21 e 22 marzo.

"Quel che resta di quella Meloni è poco. Gli elettori ricordano i video ai benzinai contro le accise o quando diceva di voler portare l'Italia fuori dall'euro. O, ancora, la lotta all'evasione fiscale: i risultati del 2023 arrivano da lontano" e "grazie alle opposizioni che Meloni contestava. Avete fatto un condono al mese e questo a scapito di chi paga le tasse. Noi ci auguriamo che lei continui a cambiare opinione: lo faccia sul salario minimo, sembrava sulla giusta strada, ma poi ha cambiato idea. Noi non molleremo. Vedremo se con la legge di iniziativa popolare avrete il coraggio di fare quello che avete fatto con la nostra proposta di legge. Cambi idea anche sui tagli alla sanità, finanzi la sanità pubblica e universalistica. E cambi idea anche su opzione donna: avevate detto che ci avreste pensato, ma decine di migliaia di donne non hanno ancora ricevuto risposta. Il suo vice ha detto una volta: cedo tre Mattarella per un Putin. Spero abbia cambiato idea anche lui. Cambi idea sul premierato e sul progetto scellerato della Lega sulla autonomia differenziata", conclude Schlein.

Ucraina: Schlein, "ogni supporto, ma no a truppe sul campo"

"Abbiamo sempre sostenuto che sia doveroso sostenere con ogni forma di supporto il popolo ucraino. Sostenere l'Ucraina e' giusto ma siamo contrari alla proposta francese di inviare truppe sul campo", ha specificato Elly Schlein, ricordando che "serve una pace giusta e duratura che restituisca liberta' e autonomia agli ucraini".

Regeni: Schlein, "Meloni pretenda da Al-Sisi indirizzi imputati"

"Non ci facciamo molte illusioni e lo confesso, ma continueremo a sostenere le scelte che riguardano l'interesse nazionale. Quando discute con i partner internazionali, Meloni non dimentichi i diritti umani. Quando va in Egitto pretanda da Al-Sisi gli indirizzi dei quattro imputati per la morte di Giulio Regeni. Da Ursula Von der Leyen pretenda collaborazione per il salvataggio delle vite in mare".