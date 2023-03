"Schlein? Massimalista e ideologica". Calenda si allontana dal "nuovo" Pd

Calenda: "Sul salario minimo parlo anche con Lucifero"



Il leader del Terzo Polo Carlo Calenda si allontana da Elly Schlein e sembra scavare un solco tra Azione-Italia Viva e il Pd.

Che il Pd si sia spostato a sinistra "è positivo per noi, non so per il Pd, ma vedo che i sondaggi migliorano. Io ho un'idea molto diversa della sinistra, non credo siano i proclami, ma la capacità di far accadere le cose, serve molta concretezza. Sono lontano da Schlein per esempio sull'idea dell'ambiente. Il suo è un modo un po' massimalista e ideologico di dire cose di sinistra che poi non si possono attuare", ha detto il leader di Azione a "L'aria che tira" su La 7.

"Sul salario minimo, anche prima di Elly Schlein, valeva la pena fare una battaglia insieme. Il salario minimo è giusto, a chi lo vuole fare dico: facciamolo", ha detto Calenda. Anche con Conte? "Per il salario minimo parlo con tutti, parlo anche con Lucifero".